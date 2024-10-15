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Погба — о возможности перейти в лигу 1: «Никогда не знаешь, что принесет завтрашний день»

Алина Савинова
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба отреагировал на слова бывшего защитника «Марселя» Патриса Эвра, который заявил, что посодействует переходу футболиста во французский клуб.

«Я посмеялся над этим, потому что таков дядя Пэт, он сказал это в шутку. У меня все еще действует контракт. Есть ли возможность перейти в лигу 1? У меня есть клуб, я думаю лишь о том, чтобы вернуться и выйти из этой ситуации. Но никогда не знаешь, что принесет завтрашний день, поэтому никогда не говори «никогда», — сказал Погба в интервью L'Equipe.

Ранее стало известно, что дисквалифицированному за допинг Погба сократили срок наказания с 4 лет до 18 месяцев, и он сможет вернуться в профессиональный футбол уже в марте 2025 года. Тем не менее, по информации СМИ, «Ювентус» намерен расторгнуть контракт с игроком досрочно.

Как сообщал Le10sport, руководство «Марселя» рассмотрит возможность трансфера 31-летнего француза в зимнее трансферное окно.

Источник: L'Equipe
Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус

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