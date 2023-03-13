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Италия

Сегодня, 17:06

Погба получил травму во время отработки штрафных ударов на тренировке

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The Athletic сообщил, при каких обстоятельствах полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил очередную травму.

Перед игрой с «Сампдорией» 29-летний француз отрабатывал штрафные удары, что привело к перенапряжению мышц. До этого стало известно, что Погба из-за повреждения пропустит около месяца.

Погба вернулся в «Ювентус» летом прошлого года из «Манчестер Юнайтед». С того момента он провел всего 2 игры в серии А, поскольку сразу после трансфера полузащитник получил серьезную травму, из-за которой был вне игры до февраля этого года.

Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
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