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Италия

Сегодня, 06:21

Суле — о первом голе за «Ювентус»: «Невероятные эмоции, я давно этого ждал»

Мария Гусева
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Полузащитник «Ювентуса» Матиас Суле прокомментировал победу над «Сампдорией» (4:2) в матче 26-го тура чемпионата Италии и первый забитый гол.

«Невероятные эмоции, я давно этого ждал, с тех пор, как забил в товарищеском матче, — цитирует DAZN Суле. — Я не знал, как праздновать, мне хотелось плакать, это эмоции, которые невозможно передать словами. У меня было два шанса, первым я плохо воспользовался. Я был зол, но потом последовал гол. Играть в основной команде — это другое с физической точки зрения, здесь другой ритм, ты уже играешь против профессионалов».

Суле дебютировал за основную команду «Ювентуса» в 2022 году. Срок контракта 19-летнего аргентинца с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

«Ювентус» с 38 очками занимает восьмое место в турнирной таблице серии А, «Сампдория» с 12 очками — на последней строчке.

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