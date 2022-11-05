Полузащитник Закария может досрочно вернуться в «Ювентус» из аренды в «Челси»

Полузащитник Денис Закария может досрочно покинуть «Челси», за который выступает на правах аренды.

25-летний футболист в зимнее трансферное окно тогда вернется в «Ювентус», сообщает Goal.com.

Инициатором досрочного разрыва контракта выступает главный тренер «синих» Грэм Поттер, который не видит футболиста в составе своей команды.

В нынешнем сезоне хавбек провел только 1 матч за команду из Лондона и забил 1 гол.

Трудовое соглашение Закарии с «Ювентусом» рассчитано до лета 2026 года.