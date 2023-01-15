Полузащитника «Сампдории» Ринкона ограбили на 100 тысяч евро

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Полузащитника «Сампдории» Томаса Ринкона ограбили, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, воры вынесли из дома игрока в Генуе вещи на сумму 100 тысяч евро. Среди прочего они украли дорогие часы и ювелирные изделия, а также деньги.
Отмечается, что футболиста не было дома во время ограбления.
В этом сезоне 35-летний венесуэлец провел за клуб 19 матчей и сделал 2 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования