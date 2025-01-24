Потенциальный новичок «Спартака» Илич до сих пор не восстановился после травмы

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья потенциального новичка «Спартака», полузащитника «Торино» Ивана Илича.

«Вчера Ваноли сказал, что Илич «должен определиться, чего он глобально хочет добиться». На данный момент Иван до сих пор травмирован, поэтому вечером не сыграет против «Кальяри». После у него будут новые медицинские тесты, чтобы определить состояние здоровья», — сказал Джулини «СЭ».

14 января спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил «СЭ», что Илич выбыл на срок около двух недель.

В текущем сезоне 22-летний Илич провел за «Торино» 13 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. В составе сборной Сербии игрок провел 3 матча на чемпионате Европы-2024, в его активе 1 голевой пас. По оценке портала Transfermarkt, стоимость полузащитника — 18 миллионов евро.