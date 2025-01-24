Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:41

Потенциальный новичок «Спартака» Илич до сих пор не восстановился после травмы

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья потенциального новичка «Спартака», полузащитника «Торино» Ивана Илича.

«Вчера Ваноли сказал, что Илич «должен определиться, чего он глобально хочет добиться». На данный момент Иван до сих пор травмирован, поэтому вечером не сыграет против «Кальяри». После у него будут новые медицинские тесты, чтобы определить состояние здоровья», — сказал Джулини «СЭ».

14 января спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил «СЭ», что Илич выбыл на срок около двух недель.

В текущем сезоне 22-летний Илич провел за «Торино» 13 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. В составе сборной Сербии игрок провел 3 матча на чемпионате Европы-2024, в его активе 1 голевой пас. По оценке портала Transfermarkt, стоимость полузащитника — 18 миллионов евро.

2
Иван Илич
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
Читайте также
Российские бойцы нашли тела скованных цепями солдат ВСУ в Харьковской области
ФСБ задержала подозреваемых в похищении военных и вымогательстве членов ОПГ
Россиян предупредили о считывающем push-уведомления и сообщения вирусе в Telegram
Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский клуб «Аль-Садд»
«Спартак» может лишиться главного защитника. Главные трансферные слухи РПЛ за 23 января
Неймар хочет получить 62 миллиона от «Аль-Хиляля» перед уходом в «Сантос»
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
«Крылья Советов» проиграли сербскому «Единству» в товарищеском матче
Клаудиньо попрощался с болельщиками «Зенита»
Губочан — о бразильцах в «Зените»: «Я тоже был бы рад выйти с ними на поле»
«Зенит» подписал Энрике и продал Клаудиньо, зачистка в «Спартаке» и «Динамо» без Бителло. Онлайн-таблица трансферов РПЛ
Бразильский сериал с Бителло. «Ботафого» пришел покупать у «Динамо» футболиста, но забыл деньги
Спортивный директор «Факела» оценил трансфер защитника Габараева
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя