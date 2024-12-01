Потерявший сознание игрок «Фиорентины» Бове пришел в себя

Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове пришел в себя в больнице после потери сознания в матче 14-го тура чемпионата Италии против «Интера», сообщает Sky Sport.

22-летнему футболисту стало плохо на 17-й минуте игры, и он рухнул на газон. Врачи пытались реанимировать игрока на поле, а позже Бове увезли на машине скорой помощи. Матч по этой причине был остановлен и будет доигран в другой день.

Отмечается, что в настоящее время полузащитник находится в сознании и дышит самостоятельно.

По информации зарубежных СМИ, Бове перенес остановку сердца и эпилептический припадок. Ему предстоит пройти анализы для определения причин внезапной остановки сердца.