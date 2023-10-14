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Италия

Сегодня, 14:23

Появился список всех итальянских футболистов, предположительно ставивших на матчи

Виктория Кравченко
Николо Дзаньоло.
Фото Reuters
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Появился список всех игроков, которые делали ставки на футбольные матчи, сообщает info Seria A Italia. Ранее об этом рассказал журналист Фабрицио Корона.

В списке присутствуют: Николо Фаджоли, Федерико Гатти (оба — «Ювентус»), Николо Дзаньоло («Астон Вилла»), Сандро Тонали («Ньюкасл»), Алессандро Флоренци («Милан»), Никола Залевски, Джанлука Манчини, Феликс Офена-Гьян (все — «Рома»), Маттиа Дзакканьи, Мануэль Лаццари, Николо Ровелла, Лука Пеллегрини (все — «Лацио»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Лука Дзанимачча («Кремонезе») и Антонио Галло («Лечче»).

Ранее стало известно, что Тонали и Дзаньоло могут быть предъявлены обвинения по совершению нелегальных ставок на футбольные матчи. 12 октября футболисты были допрошены полицией в тренировочном лагере сборной Италии по подозрению в причастности к делу о ставках.

Позже стало известно, что Тонали будет лечиться от лудомании.

Источник: https://x.com/Info_SerieA/status/1713052447709815200?s=20
Сандро Тонали
Николо Дзаньоло
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