Пранделли оценил переход Мораты в «Милан»

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли прокомментировал переход испанского форварда Альваро Мораты в «Милан».

«Мората — это большой успех руководства «Милана». Он проявил себя на Евро-2024, будучи капитаном испанской сборной. Он — победител и лидер», — цитирует игрока La Gazzetta Dello Sport.

31-летний испанец в летнее трансферное окно перешел из «Атлетико» в «Милан». Ранее Мората также выступал за «Ювентус», «Челси» и мадридский «Реал». В активе нападающего 36 голов в 80 матчах за сборную Испании.