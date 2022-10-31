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Италия

Сегодня, 10:54

Празднующий гол Миранчук попал на обложку итальянской газеты

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал на обложку итальянского СМИ La Gazzetta dello Sport.

На главную страницу газеты попала фотография, как 27-летний россиянин вместе с командой празднует гол.

Обложку La Gazzetta dello Sport.
Обложку La Gazzetta dello Sport.

Также эксперты издания выставили игрокам «Торино» оценки за матч против «Милана» (2:1). Миранчук получил 7,5 — это самая высокая. Такую же получили защитник Валентино Лазаро и полузащитник Никола Влашич.

Оценки игрокам за матч.
Оценки игрокам за матч.

В комментарии к оценке Миранчука написано: «Его восхитительный хирургический удар сам по себе компенсирует стоимость билета на этот матч. Помимо этого он постоянно был в игре, не выпадал из нее и очень много двигался без мяча, что с ним прежде случалось нечасто».

27-летний россиянин выступает в «Торино» на правах аренды с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб шесть матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Алексей Миранчук
ФК Милан
ФК Торино
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