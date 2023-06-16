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Италия

Сегодня, 10:33

Представитель Миранчука подтвердил переговоры между «Торино» и «Аталантой» по возможному выкупу

Микеле Антонов
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Мирко Левати, менеджер по коммуникациям агентства GG11, ответил на вопрос «СЭ» о ситуации со своим клиентом, полузащитником «Торино» Алексеем Миранчуком.

«Мы находимся в диалоге. Пока нет никакой конкретики. Смотрим на то, что происходит между «Аталантой» и «Торино». Возможно, он и вернется в «Аталанту», но нужно понимать, сможет ли «Торино» активировать опцию выкупа», — сказал Левати «СЭ».

В сезоне-2022/23 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. Контракт 27-летнего россиянина с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Миранчук провел за 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Алексей Миранчук
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