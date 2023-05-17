Представитель Миранчука: «Другие клубы по-прежнему проявляют интерес к игроку, но сейчас все зависит от «Торино»

Мирко Левати, менеджер по коммуникациям агентства GG11, представляющего интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, высказался о будущем игрока.

«Мы ждем ответ от «Торино». Пока они не приняли никакого решения по выкупу Алексея. Другие клубы по-прежнему проявляют интерес к игроку, но сейчас все зависит от «Торино», — приводит Sport24 слова Левати.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 26 матчей в серии А, забил 4 гола и отметился 7 результативными передачами.

«Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 49 очков.