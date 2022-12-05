Пресс-аташе «Сабаха» опроверг информацию о переговорах с Черышевым

Появилась информация о том, что российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев может продолжить карьеру в азербайджанском «Сабахе».

«Этот сезон требует длинной скамейки запасных. Плюс «Сабах» 100% попадает в еврокубки. А такие игроки, как Черышев, там на вес золота. Из-за высокой зарплаты в «Венеции», Сабах может взять Черышева в аренду», — цитирует Eurostavka.ru азербайджанского агента, знакомого с ситуацией в клубе.

Однако пресс-аташе команды опроверг интерес клуба к россиянину.

В текущем сезоне Черышев провел 10 матчей за «Венецию» в Серии Б, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,8 миллионов евро.