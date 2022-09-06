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Италия

6 сентября, 20:48

Президент «Болоньи» — об увольнении Михайловича: «Это самое трудное решение из всех, что мне доводилось принимать»

Иван Шитик
Корреспондент

Президент «Болоньи» Джой Сапуто рассказал о решении расстаться с Синишей Михайловичем, который покинул пост главного тренера.

«Это самое трудное решение из всех, что мне доводилось принимать во главе «Болоньи». Синиша всегда был с командой, несмотря на свою болезнь, и прилагал максимум усилий в своей работе. Клуб и весь город сплотились в этот непростой период.

К сожалению, сейчас настал момент, когда нам потребовались перемены в тренерском штабе. Очень трудное решение, которое нам пришлось принять на благо команды», — приводит слова Сапуто La Gazzetta dello Sport.

6 сентября клуб объявил об увольнении Синиши Михайловича, возглавлявшего команду с 2019 года.

На данный момент «Болонья» занимает 16-е место, не одержав ни одной победы за 5 туров серии А. На ее счету 3 ничьих и 2 поражения.

Синиша Михайлович
ФК Болонья
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