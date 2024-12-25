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Италия

25 декабря, 22:47

Маротта — о скудетто: «Одним из главных фаворитов в этом году является «Аталанта»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением о претендентах на победу в чемпионате Италии в сезоне-2024/25.

«Сегодня мы находимся почти в конце первого круга и фавориты всегда одни и те же. На вершине есть небольшая группа, состоящая из «Аталанты», «Интера» и «Наполи», но «Милан» и «Ювентус» готовы догнать их, так что мы действительно находимся в промежуточной фазе. С другой стороны, я думаю, что одним из главных фаворитов в этом году является «Аталанта», потому что они достигли той зрелости, того авторитета, той убежденности, которых у них никогда не было раньше. Я думаю, что это отличная модель для подражания, конечно, не для больших клубов, потому что это сложно, но она показала, что может побеждать, не тратя много денег», — приводит слова Маротты сайт Джанлуки Ди Марцио.

Первое место в серии А после 17 туров занимает «Аталанта», которая набрала 40 очков. На второй строчке находится «Наполи» (38), на третьей — «Интер» (37).

Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
Джузеппе Маротта
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