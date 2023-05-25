Президент «Интера»: «Теперь у всех в клубе менталитет победителей»

Президент «Интера» Стивен Чжан прокомментировал победу над «Фиорентиной» (2:1) в финале Кубка Италии.

«Я не могу выразить, как я горжусь своими игроками и всем персоналом. Теперь у всех здесь менталитет победителей, и именно поэтому мы можем играть во многих финалах и выигрывать много кубков. Это еще раз подтверждает, что наши усилия вознаграждаются», — цитирует Football Italia Чжана.

Для «Интера» это второй трофей в этом сезоне. Ранее команда разгромила «Милан» (3:0) в финале Суперкубка Италии-2022.