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Италия

Сегодня, 07:45

Президент «Интера»: «Я уверен, что смогу договориться со Шкриньяром о новом контракте»

Стивен Чжан рассказал о переговорах со Шкриньяром по поводу продления контракта
Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент «Интера» Стивен Чжан рассказал о переговорах с защитником клуба Миланом Шкриньяром по поводу продления контракта

«Шкриньяр — невероятный игрок, и он знает, что я хочу, чтобы он остался. Я действительно уверен, что смогу договориться о новом соглашении», — приводит слова Чжана журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sports.

Ранее генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб проведет очередной раунд переговоров по продлению контракта с Шкриньяром после матча Лиги чемпионов с «Викторией». 26 октября команда обыграла чешский клуб со счетом 4:0.

Шкриньяр выступает за «Интер» с июля 2017 года, нынешний контракт 27-летнего словака действует до конца июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1585352630158888960?s=20&t=dFKq8n_nZ5dm-RA7ZKVp8g
Милан Шкриньяр
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