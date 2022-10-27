Президент «Интера»: «Я уверен, что смогу договориться со Шкриньяром о новом контракте»

Стивен Чжан рассказал о переговорах со Шкриньяром по поводу продления контракта

Президент «Интера» Стивен Чжан рассказал о переговорах с защитником клуба Миланом Шкриньяром по поводу продления контракта

«Шкриньяр — невероятный игрок, и он знает, что я хочу, чтобы он остался. Я действительно уверен, что смогу договориться о новом соглашении», — приводит слова Чжана журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sports.

Ранее генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб проведет очередной раунд переговоров по продлению контракта с Шкриньяром после матча Лиги чемпионов с «Викторией». 26 октября команда обыграла чешский клуб со счетом 4:0.

Шкриньяр выступает за «Интер» с июля 2017 года, нынешний контракт 27-летнего словака действует до конца июня 2023 года.