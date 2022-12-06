Президент «Лацио»: «Милинкович-Савич — игрок, на которого клуб делает ставку»

Президент «Лацио» Клаудито Лотито высказался о будущем полузащитника клуба Сергея Милинковича-Савича.

«С точки зрения «Лацио» Милинкович-Савич интересен, потому что он великолепный игрок и замечательный человек. Я надеюсь, что такая же оценка будет сделана игроком. Что мы делаем на трансферном рынке? В жизни все, что начинается, имеет и конец, начиная с самой жизни. Милинкович — игрок, на которого «Лацио» делает ставку, это дополнительная ценность. У нас нет проблем с поиском игроков или тренеров. Оставшихся итальянцев мало, кто играет самоотверженно. Деньги — это еще не все в жизни, главное — это мозг и идеи», — цитирует Calcio Mercato Лотито.

27-летний серб играет за «Лацио» с 2015 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 25 матчей за «Лацио» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.