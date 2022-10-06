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Италия

Сегодня, 16:53

Де Лаурентис о летних трансферах «Наполи»: «Мы были умнее и быстрее конкурентов»

Де Лаурентис доволен летними трансферами «Наполи»
Руслан Минаев

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис доволен игроками, которые пополнили клуб в летнее трансферное окно.

«В переговорах мы были умнее и быстрее наших конкурентов. Мы вдохновляемся такими игроками и тренером.

Когда вы создаете команду, вы должны собрать воедино психологию, интеллект и физику. Мы должны быть группой, потому что отдельный человек никогда не одержит настоящей победы», — цитирует Де Лаурентиса The Telegraph.

В этом сезоне серии А «Наполи» лидирует с 20 очками. В группе А Лиги чемпионов неаполитанцы набрали 9 очков и занимают первое место.

ФК Наполи
Аурелио Де Лаурентис
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