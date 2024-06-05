Президент «Наполи»: «Конте — топ-тренер и лидер, с которым команда сможет начать возрождение»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал назначение итальянца Антонио Конте новым главным тренером команды.

Клуб объявил о подписании контракта с Конте 5 июня. Соглашение рассчитано на три сезона.

«Я очень горжусь тем, что новым тренером «Наполи» стал Антонио Конте. Антонио — топ-тренер и лидер. Я уверен, что с ним команда сможет начать возрождение после завершения цикла, который привел нас к чемпионству. Сегодня открывается новая важная глава в истории Неаполя», — цитирует Де Лаурентиса официальный сайт клуба.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в марте прошлого года. До этого итальянец тренировал «Интер», «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо».

В минувшем сезоне неаполитанцы заняли десятое место в серии А. С февраля с командой работал итальянец Франческо Кальцона.