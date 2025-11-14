Де Лаурентис о травмах игроков в расположении сборных: «ФИФА и УЕФА наплевать на лиги»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал ФИФА и УЕФА из-за травм игроков в расположениях сборных.

«Я отпустил Рахмани и он вернулся поломанным. Ангисса тоже. Так не может продолжаться. Если идет чемпионат, не должно быть пауз, и нам нужно меньше команд и меньше матчей.

Футболисты получают зарплату в клубах, и это клубы должны решать, отправлять ли их в сборные. Если игрок получает травму в сборной, должно открываться трансферное окно, а мы должны получать компенсацию. Но все выглядит так, будто ФИФА и УЕФА наплевать на лиги», — цитирует Де Лаурентиса La Gazzetta dello Sport.

ФИФА производит выплаты, но не более 7,5 миллиона евро и в случае, если игрок пропустил более 28 дней.