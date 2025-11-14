Де Лаурентис о травмах игроков в расположении сборных: «ФИФА и УЕФА наплевать на лиги»

14 ноября, 23:22
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал ФИФА и УЕФА из-за травм игроков в расположениях сборных.
«Я отпустил Рахмани и он вернулся поломанным. Ангисса тоже. Так не может продолжаться. Если идет чемпионат, не должно быть пауз, и нам нужно меньше команд и меньше матчей.
Футболисты получают зарплату в клубах, и это клубы должны решать, отправлять ли их в сборные. Если игрок получает травму в сборной, должно открываться трансферное окно, а мы должны получать компенсацию. Но все выглядит так, будто ФИФА и УЕФА наплевать на лиги», — цитирует Де Лаурентиса La Gazzetta dello Sport.
ФИФА производит выплаты, но не более 7,5 миллиона евро и в случае, если игрок пропустил более 28 дней.
AZ
Задолбали вы со своими лигами! Не только люди из 5 стран хотят видеть своих лучших игроков. Сократите лиги до 16 команд и будет вам счастье.)))
14.11.2025
Динамов
Так выйди из сRаных помоек Фифа-уефа, выйди и всё!!! Что мешает быть НЕЗАВИСИМЫМИ???
14.11.2025
555 555
Так не отправляй. И посмотрим,кто пойдёт к тебе играть.
14.11.2025