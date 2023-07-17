Президент «Наполи»: «Клубы серии А не могут вести бизнес, в Италии слишком много ограничений»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис считает, что итальянские законы мешают клубам серии А.

«В «Наполи» мало южноамериканцев? Это все из-за закона об иммиграции. Кстати, Англия раньше была частью Евросоюза, а теперь — нет. Стоило бы сказать об этом лиге, Джованни Малаго (президент Национального олимпийского комитета Италии) и Габриэле Гравине (президент Федерации футбола Италии). Мы — единственная страна, в которой может быть только два игрока, не являющихся гражданами ЕС.

В Италии нельзя идти против закона. Есть ограничения, которые накладывают отпечаток на весь механизм. Клубы не могут поступать по-своему, потому что есть слишком много ограничений для настоящего бизнеса. Вот почему в конечном итоге приходится искать выход», — приводит слова Де Лаурентиса сайт Джанлуки Ди Марцио.