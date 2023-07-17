Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 22:10

Президент «Наполи»: «Клубы серии А не могут вести бизнес, в Италии слишком много ограничений»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис считает, что итальянские законы мешают клубам серии А.

«В «Наполи» мало южноамериканцев? Это все из-за закона об иммиграции. Кстати, Англия раньше была частью Евросоюза, а теперь — нет. Стоило бы сказать об этом лиге, Джованни Малаго (президент Национального олимпийского комитета Италии) и Габриэле Гравине (президент Федерации футбола Италии). Мы — единственная страна, в которой может быть только два игрока, не являющихся гражданами ЕС.

В Италии нельзя идти против закона. Есть ограничения, которые накладывают отпечаток на весь механизм. Клубы не могут поступать по-своему, потому что есть слишком много ограничений для настоящего бизнеса. Вот почему в конечном итоге приходится искать выход», — приводит слова Де Лаурентиса сайт Джанлуки Ди Марцио.

Футбол
ФК Наполи
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Исинбаева сообщила, что с сентября 2023 года возобновит работу в МОК
Джокович проиграл в финале Уимблдона. Но Алькарасу очень далеко до уровня доходов серба
Актриса Ольга Шувалова госпитализирована в Москве
Путин передал привет участвующим в спецоперации сибирякам
Очевидцы сообщили о падении самолета в море в Краснодарском крае
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пятибратов рассказал, что у него было предложение из серии В