Президент «Наполи» Де Лаурентис дал показания по делу о бухгалтерском мошенничестве

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис дал показания по делу о возможном бухгалтерском мошенничестве, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Дело касается трансфера форварда неаполитанцев Виктора Осимхена из «Лилля» в 2020 году.

Официально «Наполи» заплатил за нигерийца 70 миллионов евро, но в тот же сезон три игрока молодежной команды итальянцев перешли в «Лилль» за общую сумму порядка 20 миллионов. При этом ни один из игроков в итоге не сыграл ни одной игры во Франции. Все они впоследствии вернулись в Италию.

Обвинение считает, что «Наполи» завысил цену за своих футболистов.