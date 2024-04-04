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Италия

4 апреля, 21:29

Президент «Наполи» Де Лаурентис дал показания по делу о бухгалтерском мошенничестве

Игнат Заздравин
Корреспондент
Аурелио Де Лаурентис.
Фото Global Look Press
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис дал показания по делу о возможном бухгалтерском мошенничестве, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Дело касается трансфера форварда неаполитанцев Виктора Осимхена из «Лилля» в 2020 году.

Официально «Наполи» заплатил за нигерийца 70 миллионов евро, но в тот же сезон три игрока молодежной команды итальянцев перешли в «Лилль» за общую сумму порядка 20 миллионов. При этом ни один из игроков в итоге не сыграл ни одной игры во Франции. Все они впоследствии вернулись в Италию.

Обвинение считает, что «Наполи» завысил цену за своих футболистов.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
Аурелио Де Лаурентис
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