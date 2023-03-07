Президент «Наполи» — о ФИФА: «Они украли миллиарды, находясь в Швейцарии, вне европейской юрисдикции»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис обвинил ФИФА в коррупции.

«Почему контракты должны заключаться на пять лет? Почему я не могу заключить восьмилетний контракт? Через пару лет, если футболист сменит агента, а новый еще не заработал, он начинает требовать повышения зарплаты. Вы видели то, чем занималась ФИФА в последние годы? Они украли миллиарды, они остаются в Швейцарии — вне любой европейской юрисдикции, — и никто не контролирует их», — приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

«Наполи» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 65 очков за 25 матчей.