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Италия

Сегодня, 12:46

Президент «Наполи» оценил Осимхена в 150 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Наполи» готов расстаться с нападающим Виктором Осимхеном за 150 миллионов евро, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис все еще рассчитывает убедить 24-летнего нападающего остаться в команде. Если же Осимхен захочет покинуть клуб, то «Наполи» готов отпустить его за 150 миллионов евро. Нигерийцем интересуются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ». Кроме того, ранее сообщалось об интересе «Баварии».

Осимхен является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша серии А. На его счету 21 гол в 24 встречах. Контракт форварда с неаполитанцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 100 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
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