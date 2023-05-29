Президент «Наполи» подтвердил уход Спаллетти

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис подтвердил уход главного тренера Лучано Спаллетти.

«Да, Спаллетти сказал мне, что предпочел бы взять творческий отпуск. Как я могу отказать? Он дал нам очень много, и я благодарю его. Он пришел ко мне и сказал, что все отдал, круг замкнулся», — приводит слова де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Спаллетти принял решение покинуть команду после ссоры с де Лаурентисом.

В текущем сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Скудетто стало для команды третьим за всю историю.

Спаллетти возглавляет неаполитанцев с лета 2021 года. Ранее итальянец тренировал «Интер», «Рому» (дважды), «Зенит», «Удинезе», «Сампдорию» и «Эмполи».