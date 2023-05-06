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Италия

Сегодня, 00:39

Президент «Наполи» заявил, что не продаст Осимхена этим летом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что нападающий Виктор Осимхен не покинет клуб этим летом.

«Я не продам Виктора Осимхена этим летом — ни в коем случае», — приводит слова владельца клуба журналист Фабрицио Романо.

В трансфере 24-летнего форварда заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025.

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша турнира отрыв неаполитанцев от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.

Эмоции Хвичи Кварацхелии в&nbsp;матче &laquo;Удинезе&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Наполи&raquo;. 19 лет назад «Наполи» был банкротом и опустился на дно. Сейчас в Неаполе — чемпионская вечеринка

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
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