Президент «Наполи» заявил, что Осимхен останется в клубе

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о будущем форварда неаполитанцев Виктора Осимхена.

«Осимхен остается, у него еще есть два года по контракту. Куда ему уходить? Контракты существуют, и они всегда должны соблюдаться обеими сторонами, потому что это двусторонние отношения», — цитирует Де Лаурентиса Sky Sport Italia.

В прошедшем сезоне 24-летний нигериец провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 5 голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром серии А.