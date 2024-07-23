Президент «Торино» Кайро: «К Иличу интерес есть не только со стороны «Зенита»

Президент «Торино» Урбано Кайро заявил об интересе к сербскому полузащитнику Ивану Иличу со стороны многих европейских клубов.

16 июля сообщалось, что «Зенит» согласовал с туринским клубом детали перехода Илича.

«Он талантливый, отличный игрок. Приятно наблюдать за его игрой. Мы думаем об Иличе как об игроке нашей команды. Интерес есть и не только со стороны «Зенита». У него, очевидно, много поклонников по всей Европе. Если бы он остался, я буду счастлив», — приводит слова Кайро Toro.it.

Илич выступает за «Торино» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 18 миллионов евро.