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23 июля, 23:16

Президент «Торино» Кайро: «К Иличу интерес есть не только со стороны «Зенита»

Алина Савинова
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Президент «Торино» Урбано Кайро заявил об интересе к сербскому полузащитнику Ивану Иличу со стороны многих европейских клубов.

16 июля сообщалось, что «Зенит» согласовал с туринским клубом детали перехода Илича.

«Он талантливый, отличный игрок. Приятно наблюдать за его игрой. Мы думаем об Иличе как об игроке нашей команды. Интерес есть и не только со стороны «Зенита». У него, очевидно, много поклонников по всей Европе. Если бы он остался, я буду счастлив», — приводит слова Кайро Toro.it.

Илич выступает за «Торино» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 18 миллионов евро.

Источник: Toro.it
Иван Илич
Футбол
ФК Зенит
ФК Торино
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