Прокуратура Федерации футбола Италии завершила расследование нового дела «Ювентуса»

Сегодня, 21:47
Прокуратура Федерации футбола Италии (FIGC) уведомила «Ювентус» о завершении расследования в отношении клуба в рамках нового дела о финансовых махинациях, сообщает пресс-служба туринской команды.
На данный момент все еще расследуются «зарплатные, партнерские и агентские маневры «Ювентуса».
Клуб может получить доступ к документам и сформулировать свою защиту с сроком в две недели.
По информации СМИ прокуратура FIGC также попытается возбудить дела против клубов «Аталанта», «Болонья», «Кальяри», «Сампдория», «Сассуоло» и «Удинезе», которые заключали с «Ювентусом» «партнерские соглашения» на трансферном рынке.
С туринского клуба уже были сняты 15 очков в серии А.