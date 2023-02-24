Прокуратура расследует подозрительные трансферные сделки «Ювентуса» с клубами серии А

Прокуратура Турина расследует подозрительные трансферные сделки «Ювентуса» с клубами серии А «Аталантой» и «Удинезе».

По данным La Repubblica, прокуратура обнаружила доказательства того, что бьянконери использовали эти клубы как банки, чтобы добиваться нужных цифр в финансовой отчетности. Были найдены секретные соглашения, не зарегистрированные в серии А.

В частности, подозрения вызвал трансфер Роландо Мандрагоры, которого «Ювентус» приобрел в январе 2016 года за 9 миллионов евро. После аренд в «Пескару» и «Кротоне» полузащитник был продан в «Удинезе» за 20 миллионов евро в 2018 году, что в тот отчетный период позволило «Юве» получить прирост капитала в 13,7 миллиона евро.

Однако спустя два года туринский клуб вновь подписал контракт с Мандрагорой, заплатив 10 миллионов евро и еще 6 миллионов евро в виде бонусов. Мандрагора, который сейчас выступает за «Фиорентину», его отец, который является его агентом, вице-президент «Удинезе» Стефано Кампочча и бывший директор «Юве» Маурицио Ломбардо будут допрошены как свидетели.

Также планируется расследовать 4 подозрительные сделки «Ювентуса» с «Аталантой» на общую сумму 14,5 миллиона евро, которые, как сообщается, не были указаны в финансовой отчетности. Речь идет об обязательстве выкупа трансферов Федерико Маттьелло, Симоне Мураторе, Маттиа Кальдары и Кристиана Ромеро.

Предварительное слушание по делу намечено на 27 марта.

Ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков по делу о финансовых нарушениях из-за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Затем сообщалось, что с клуба могут снять еще 20 очков.

Бывший директор «Ювентуса» Марко Ре признал факт финансовых махинаций при подписании полузащитника Артура из «Барселоны».