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Италия

Сегодня, 21:37

ПСВ объявил о возвращении Лосано из «Наполи»

Виктория Кравченко
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Вингер сборной Мексики Ирвинг Лосано перешел из «Наполи» в ПСВ, сообщает пресс-служба голландского клуба. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

Контракт 28-летнего игрока с командой рассчитан на пять лет.

Ранее Ирвинг играл в ПСВ с 2017 по 2019 год и был продан в «Наполи» за 45 миллионов евро.

За «Наполи» он провел 155 матчей, забил 30 голов и отдал 17 результативных передач.

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1.09 19:30
Сассуоло – Верона
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 - : -
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 - : -
2.09 19:30
Удинезе – Фрозиноне
 - : -
2.09 21:45
Аталанта – Монца
 - : -
2.09 21:45
Наполи – Лацио
 - : -
3.09 19:30
Интер – Фиорентина
 - : -
3.09 19:30
Торино – Дженоа
 - : -
3.09 21:45
Эмполи – Ювентус
 - : -
3.09 21:45
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 - : -
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