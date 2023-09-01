ПСВ объявил о возвращении Лосано из «Наполи»

Вингер сборной Мексики Ирвинг Лосано перешел из «Наполи» в ПСВ, сообщает пресс-служба голландского клуба. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

Контракт 28-летнего игрока с командой рассчитан на пять лет.

Ранее Ирвинг играл в ПСВ с 2017 по 2019 год и был продан в «Наполи» за 45 миллионов евро.

За «Наполи» он провел 155 матчей, забил 30 голов и отдал 17 результативных передач.