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Сегодня, 01:03

«ПСЖ» достиг принципиальной договоренности о трансфере Кварацхелии

Сергей Разин
корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к переходу в «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, парижане достигли принципиальной договоренности о переходе 23-летнего грузина за 70 миллионов евро. В ближайшее время футболист может отправиться на медобследование в Париж перед подписанием контракта.

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Кварацхелия играет за итальянский клуб с лета 2022 года. В этом сезоне на его счету 5 голов и 3 голевые передачи за «Наполи» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

С 2019 по 2022 год грузин выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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