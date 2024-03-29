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Италия

29 марта, 12:49

Пулишич доволен работой Пиоли в «Милане»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич прокомментировал результаты миланского клуба в этом сезоне.

«Я хотел получить возможность, и я ее получил в «Милане». Пиоли сдержал свои обещания. И не только в плане игрового времени на поле, но и в плане отношения ко мне», — цитирует Пулишича pianetamilan.it.

В этом сезоне 25-летний футболист провел 39 матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 7 результативными передачами.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице серии А, набрав 62 очка за 29 матчей.

Кристиан Пулишич
ФК Милан
Стефано Пиоли
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