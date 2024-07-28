Пулишич рассказал, что думает о дебютном сезоне в «Милане»

Вингер «Милана» Кристиан Пулишич рассказал, как чувствует себя в итальянской команде перед стартом нового сезона.

«Сложно, когда приходишь в новую команду, не зная языка, но «Милане» меня поддерживали с первых дней, позволили сосредоточиться на игре в футбол. Первый сезон здесь был для меня отличным, но главная цель — выигрывать матчи и трофеи», — цитирует журналист Альфредо Педулла.

Американец перешел в команду в июле прошлого года из «Челси». Футболист провел дебютный сезон в Италии, забив 15 голов и сделав 11 результативных передач в 50 поединках за «Милан» во всех турнирах.