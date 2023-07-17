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Италия

Сегодня, 19:51

Пятибратов рассказал, что у него было предложение из серии В

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«Были очень хорошие предложения из Италии по работе — команда серии В. Мне было очень интересно рассмотреть этот вариант. Предложение содержало в себе задачу выхода команды в серию А. Но не смогли договориться. Думаю, помешали политические причины. Несколько предложений я отверг из ФНЛ. Хочется больше свободы и творчества в работе. Рассчитываю, что смогу приступить к работе ближе к середине осени. Надеюсь, все получится. Приглашали ли из топ-10 клубов РПЛ? Нет, таких приглашений не было. Из России приглашения приходили только из ФНЛ, но я отказался», — приводит слова Пятибратова Sport24.

Пятибратов возглавил «Факел» в сентябре 2022 года и был уволен с поста главного тренера команды 30 апреля 2023-го. Ранее 47-летний специалист работал в таких клубах, как «Мордовия», «Тракай», «Сочи», минское «Динамо» и «Жемчужина-Сочи».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-17-pyatibratov-bylo-khorosheye-predlozhenii-iz-serii-v-no-ne-smogli-dogovoritsya-dumayu-pomeshali-politicheskiye-prichiny
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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