Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 06:15

Рабьо доволен игрой «Ювентуса» в матче с «Миланом»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал победу команды в матче 9-го тура итальянской серии А — 1:0

«Мы хотели показать, что мы есть, что нас не надо недооценивать. У нас есть цель попасть в зону Лиги чемпионов в этом сезоне, и такие матчи очень важны для достижения цели. Мы сыграли очень хорошо, мы не уступили ни сантиметра на поле, с таким отношением надо проводить все матчи», — цитирует Рабьо juvenews.eu.

«Ювентус» с 20 очками занимает третье место в серии А. «Милан» по итогам тура упустил лидерство и с 21 очком идет вторым в турнирной таблице.

Адриен Рабьо
ФК Милан
ФК Ювентус
0
Читайте также
Бойца MMA Якубова задержали за публичное оправдание терроризма
Россиянин Котов проиграл французу Монфису в финале турнира в Стокгольме
На 57-м году жизни скончался российский блогер Дядя Слава
Бойца MMA Ильяса Якубова задержали по обвинению в публичном оправдании терроризма
Рогов сообщил о попытке отравления российских летчиков тортом в Армавире
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аллегри — о победе над «Миланом»: «У нас было на игрока больше, но скорость Леау способна нейтрализовать это преимущество»

Локателли оценил победный матч «Ювентуса» с «Миланом»