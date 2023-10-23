Рабьо доволен игрой «Ювентуса» в матче с «Миланом»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал победу команды в матче 9-го тура итальянской серии А — 1:0

«Мы хотели показать, что мы есть, что нас не надо недооценивать. У нас есть цель попасть в зону Лиги чемпионов в этом сезоне, и такие матчи очень важны для достижения цели. Мы сыграли очень хорошо, мы не уступили ни сантиметра на поле, с таким отношением надо проводить все матчи», — цитирует Рабьо juvenews.eu.

«Ювентус» с 20 очками занимает третье место в серии А. «Милан» по итогам тура упустил лидерство и с 21 очком идет вторым в турнирной таблице.