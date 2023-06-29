Рабьо не оказался в «Манчестер Юнайтед» из-за финансовых запросов своей матери

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо не перешел в «Манчестер Юнайтед» из-за финансовых запросов матери футболиста, являющейся агентом игрока, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, мать Рабьо запросила для своего сына контракт на три года с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон + подписной бонус в размере 10 миллионов.

В английской команде не были готовы идти на такие условия и поэтому хавбек продлил контракт с туринским клубом.

Рабьо играет за «старую сеньору» с 2019 года. На его счету 177 матчей, 17 голов и 12 результативных передач. Он выиграл с «Ювентусом» чемпионат Италии в сезоне-2019/20.

В прошедшем сезоне 28-летний француз провел 48 матчей, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач.