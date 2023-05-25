Рабьо не ведет с «Ювентусом» переговоров о новом контракте

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио не ведет переговоров с клубом о новом контракте, сообщает журналист Фабрицио Романо. Скорее всего, футболист покинет команду на правах свободного агента.

По данным источника, французом активно интересуется «Манчестер Юнайтед». Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хочет видеть француза в своей команде, но стороны пока ни о чем не договорились.

В нынешнем сезоне 28-летний Рабьо сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 30 миллионов евро.