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Италия

Сегодня, 20:01

Рабьо покинет «Ювентус» по окончании текущего сезона

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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо покинет туринский клуб по окончании сезона-2023/24, сообщает Calciomercato.

По информации источника, переговоры по новому контракту между руководством черно-белых и Вероникой Рабьо, которая является агентом и матерью футболиста, зашли в тупик. Стороны не смогли договориться по зарплате игрока.

Действующее соглашение француза с «Ювентусом» рассчитано до конца июня 2024 года. В текущем сезоне 29-летний Рабьо сыграл 27 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Туринцы идут на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 62 очка в 31 матче.

Источник: Calciomercato
Адриен Рабьо
Футбол
ФК Ювентус
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