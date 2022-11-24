Рабьо прокомментировал свое будущее в «Ювентусе»

Полузащитник сборной Франции и «Ювентуса» Адриен Рабьо рассказал о своем будущем в итальянской команде.

«Я не знаю свое будущее. Я не знаю, останусь ли я в «Ювентусе». Сейчас не время обсуждать это. Безусловно, последние выступления помогут мне перейти куда угодно или подписать новый контракт с «Ювентусом», — цитирует хавбека La Repubblica.

Действующий контракт француза с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Рабьо провел 19 матчей за «старую сеньору» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Французский хавбек был вызван в национальную сборную на чемпионат мира-2022 в Катаре. Игрок принял участие в первом матче группового этапа против Австралии (4:1), забил гол и отдал одну результативную передачу. Следующий матч французы проведут 26 ноября против датчан (19.00 мск).