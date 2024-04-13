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Италия

13 апреля, 23:55

Рабьо: «Хочу видеть «Ювентус» в Лиге чемпионов, даже если в следующем сезоне меня не будет в команде»

Алина Савинова
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо ответил на вопрос о своем будущем в команде. Контракт 29-летнего игрока с клубом из Турина рассчитан до июня этого года.

«Я пока не обсуждаю новый контракт с «Ювентусом». Моя цель сейчас — снова вывести команду в Лигу чемпионов. Мы обсудим ситуацию, когда клуб получит место в Лиге чемпионов. Я хочу увидеть «Ювентус» там, даже если в следующем сезоне меня не будет в команде», — приводит слова Рабьо журналист Фабрицио Романо.

Ранее Calciomercato сообщил, что Рабьо покинет туринский клуб по окончании сезона-2023/24. По информации источника, переговоры по новому контракту между руководством черно-белых и Вероникой Рабьо, которая является агентом и матерью футболиста, зашли в тупик. Стороны не смогли договориться по зарплате игрока.

13 апреля «Ювентус» сыграл вничью с «Торино» в 32-м туре серии А. Туринцы идут на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 63 очками.

Адриен Рабьо
Футбол
ФК Ювентус
Серия А
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