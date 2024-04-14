Рабьо заявил о желании вывести «Ювентус» в Лигу чемпионов

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал информацию о том, что туринский клуб не будет продлевать с ним контракт. Он отметил, что его целью на данный момент является вывести туринцев в Лигу чемпионов.

«Если мы попадем в Лигу чемпионов, то тогда мы оценим ситуацию и поговорим. Даже если меня не будет здесь в следующем сезоне, я хочу, чтобы «Ювентус» снова играл в этом турнире», — цитирует Рабьо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее Calciomercato сообщил, что Рабьо покинет туринский клуб по окончании сезона-2023/24. По информации источника, переговоры по новому контракту между руководством черно-белых и Вероникой Рабьо, которая является агентом и матерью футболиста, зашли в тупик. Стороны не смогли договориться по зарплате игрока.