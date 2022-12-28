Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 08:31

Рафаэль Бенитес считает, что у «Наполи» есть все для победы в серии А

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший тренер «Наполи» Рафаэль Бенитес рассказал, что думает о положении команды в турнирной таблице.

«Не буду давать прогнозы на тему победы в чемпионате, лучше промолчать. Но у команды есть все, что нужно — энтузиазм, качество игры, подход. А перерыв на чемпионат мира, наоборот, может помочь, освежить силы команды», — цитирует слова Бенитеса pianetamilan.it.

«Наполи» не становился чемпионом Италии с 1990 года. После 15 туров команда лидирует с отрывом в 8 очков от ближайшего преследователя.

ФК Наполи
Рафаэль Бенитес
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин точно побьет рекорд Гретцки. За сколько матчей он его обгонит?
«Вашингтон» разгромил «Рейнджерс» в НХЛ: Овечкин не забил, а Шестеркин делал суперсэйвы
Windows вновь стала доступна для скачивания в России
Журналист Die Welt Штайнер заявил об устойчивости экономики России в условиях санкций
В Узбекистане возбудили дело после гибели 18 детей от средства против ОРВИ
Минобороны: трое военных погибли при падении БПЛА на аэродроме Энгельс под Саратовом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Моджи считает, что «Рома» украла у «Ювентуса» чемппионство в 2001 году

«Ювентус» интересуется покупкой Макаллистера