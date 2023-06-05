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Италия

Сегодня, 08:21

Леау попрощался с Ибрагимовичем: «Спасибо, легенда»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Рафаэл Леау обратился к своему бывшему одноклубнику Златану Ибрагимовичу, который принял решение о завершении карьеры.

Один из своих голов в матче 38-го тура серии А против «Вероны» (3:1) Леау посвятил шведскому форварду. После матча португалец сделал пост в соцсетях, адресованный Ибрагимовичу, и подписал его: «Спасибо, легенда».

Ибрагимович выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

За карьеру он пять раз становился чемпионом Италии (два раза — с «Миланом» и три раза с «Интером»), четыре раза выигрывал чемпионат Франции, дважды становился чемпионом Нидерландов и один раз — чемпионом Испании. Также футболист выигрывал Лигу Европы, Кубок Нидерландов, Суперкубки Нидерландов, Италии, Испании и Франции, Кубок английской лиги и Кубок французской лиги.

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
серия А
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