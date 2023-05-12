Леау подписал новый контракт с «Миланом». Сумма отступных — 175 миллионов евро

Нападающий Рафаэл Леау подписал новое долгосрочное соглашение с «Миланом», сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо. Соглашение рассчитано до июня 2028 года.

Все документы окончательно оформлены. Скоро состоится официальное объявление. В новом контракте прописана сумма отступных в размере 175 миллионов евро. Его зарплата составит 5 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

В текущем сезоне Леау сыграл в 44 матчах за команду во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 13 голевых передач. 23-летний португалец выступает за «россонери» с 2019 года.