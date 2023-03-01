Рафаэл Леау рассказал, что ему нравится в Милане

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал о своей адаптации в чемпионате Италии.

«В серии A очень легко, как мне кажется. Перед моим переходом в чемпионат Италии я играл во Франции, и первое время там было тяжело. Но когда ты становишься опытнее, ты становишься быстрее, ты можешь творить и менять мир к лучшему. Второй мой сезон был намного лучше, и я сильно вырос. Я должен показать всему миру, на что я способен на поле и за его пределами. Переход в АПЛ? Мне не нравится похода там. Когда я был в Лондоне первый раз, я ходил по магазинам. Что мне больше всего нравится в Милане? Парикмахерская Duomo, торговые центры, ночные клубы и еда», — приводит слова Леау A Bola.

23-летний Леау перешел в «Милан» в 2019 году из «Лилля».

В текущем сезоне он сыграл за итальянский клуб 32 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.