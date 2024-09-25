Рафаэль Варан может расторгнуть контракт с «Комо» и завершить карьеру

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Защитник «Комо» Рафаэль Варан может завершить карьеру, утверждает Le Parisien.
31-летний француз перешел в итальянскую команду на правах свободного агента в июле 2024 года и получил травму колена в дебютном матче против «Сампдории» (1:1, пенальти — 3:4) в Кубке Италии.
Из-за повреждения футболист выбыл на длительный срок, по этой причине «Комо» исключил его из заявки на сезон серии А. Теперь Варан раздумывает о том, чтобы расторгнуть контракт с клубом и уйти из футбола.
Помимо «Комо», Варан выступал за «Ланс», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Футболист является трехкратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги.
В 2018 году Варан в составе сборной Франции выиграл чемпионат мира, который проходил в России.