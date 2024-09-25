Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Италия. Новости

Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 01:11

Рафаэль Варан может расторгнуть контракт с «Комо» и завершить карьеру

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Рафаэль Варан.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Защитник «Комо» Рафаэль Варан может завершить карьеру, утверждает Le Parisien.

31-летний француз перешел в итальянскую команду на правах свободного агента в июле 2024 года и получил травму колена в дебютном матче против «Сампдории» (1:1, пенальти — 3:4) в Кубке Италии.

Из-за повреждения футболист выбыл на длительный срок, по этой причине «Комо» исключил его из заявки на сезон серии А. Теперь Варан раздумывает о том, чтобы расторгнуть контракт с клубом и уйти из футбола.

Помимо «Комо», Варан выступал за «Ланс», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Футболист является трехкратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги.

В 2018 году Варан в составе сборной Франции выиграл чемпионат мира, который проходил в России.

Рафаэль Варан
Футбол
ФК Комо

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
«Манчестер Сити» потерял Родри на длительный срок из-за разрыва связок
Амарала обвинили в неумении работать со звездами. Что происходит в «Спартаке» после дерби с «Динамо»
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
Украина попросила МОК не допускать детей из России на турниры под флагом
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
Сегодня
Вчера
Неделя