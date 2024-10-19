Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:03

Рафаэль Варан вошел в совет директоров клуба «Комо»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Комо» объявил о назначении бывшего защитника команды Рафаэля Варана на должность члена совета директоров клуба.

«Спустя всего несколько недель после ухода из футбола Варан начнет новый путь вне поля, привнося в эту новую роль свой опыт и лидерские качества. Варан будет сотрудничать с Осианом Робертсом, руководителем отдела развития «Комо 1907», и Джульеттой Болон, руководителем образовательной программы, работая над проектами по развитию молодежного сектора «Комо», — говорится в заявлении итальянского клуба.

25 сентября 31-летний Варан объявил о завершении карьеры. Защитник провел всего один матч за «Комо», в котором получил тяжулую травму колена.

Рафаэль Варан на&nbsp;чемпионате мира-2022. «Говорят, все хорошее заканчивается». Варан внезапно завершил карьеру в 31 год

Источник: ФК Комо
Рафаэль Варан
ФК Комо

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Дзюба не знает о своей травме, Медведев не видит конфликта с Артемом, Соболева убрали из стартового состава. Что произошло после матча «Акрон» - «Зенит»
ФИДЕ дисквалифицировала украинского шахматиста Шевченко
В легкие инфекция: в 16 регионах зафиксированы вспышки пневмонии
Юлия Липницкая вышла замуж и родила от тренера Дмитрия Михайлова
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Захарова указала на данные капитана о кораблях США в Дании перед ЧП на СП
Сегодня
Вчера
Неделя