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Италия

Сегодня, 16:25

Раньери отказался занять пост главного тренера «Сампдории»

Иван Шитик
Корреспондент

Итальянский специалист Клаудио Раньери отказался занять пост главного тренера «Сампдории», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Главным фаворитом на замену Марко Джампаоло остается бывший капитан «Интера» Деян Станкович.

Ранее сообщалось, что Станкович подпишет контракт до конца сезона с опцией продления еще на год. Также ему полагается внушительный финансовый бонус, если команда сохранит прописку в серии А.

В воскресенье, 2 октября, Марко Джампаоло был отправлен в отставку с поста главного тренера. «Сампдория» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.

ФК Сампдория
Клаудио Раньери
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